Yoğun tipi hayatı felç etti - Son Dakika

Yoğun tipi hayatı felç etti

- Sivas'ta yoğun tipi ulaşımda aksamalara neden oldu, mahsur kalanlar İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı

SİVAS - Sivas'ta yoğun tipi ulaşımda aksamalara neden oldu, mahsur kalanlar İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sivas'ta akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı gece yarısına doğru etkisini arttırdı. Sivas'ın Güney ilçelerinde etkili olan fırtına yoğun tipiye neden oldu. Sivas - Malatya ve Sivas- Kayseri karayolları araç ulaşımına kapatıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde araçla ile kara saplanıp mahsur kalan iki kişi Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı. Öte yandan Ulaş ilçesine 3 km uzaklıkta bulunan Güneş Enerjisi Santrali Güvenlik görevlisi, elektrik akımının kesilmesi sonucu mahsur kaldı. Firma çalışanı Ulaş İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.