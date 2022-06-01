Yoğun trafikte aracını ters yöne sürdü! Vatandaşlardan bencil sürücüye tepki: Nereye kadar böyle gideceksin - Son Dakika
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Yoğun trafikte aracını ters yöne sürdü! Vatandaşlardan bencil sürücüye tepki: Nereye kadar böyle gideceksin

01.06.2022 11:46

İstanbul'da araç yoğunluğunun fazla olduğu bir caddede dönüşü kaçıran sürücü, trafiği umursamadan aracını geri geri sürdü. Metrelerce bu şekilde yol alan araç, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına kaydedildi. Vatandaşlar sürücüye tepki göstererek "Nereye kadar bu şekilde gideceksin" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda yaşanan olayda, döneceği yeri kaçıran sürücü, metrelerce ileriden dönmek yerine insanların canını hiçe saydı.

"NEREYE KADAR BU ŞEKİLDE GİDECEKSİN?"

Yanından akan trafiğe aldırmayan sürücü, aracını geri geri onlarca metre götürdü. Vatandaşların "Nereye kadar bu şekilde gideceksin" diyerek tepki gösterdiği şahsın o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İHA

Esenyurt, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yoğun trafikte aracını ters yöne sürdü! Vatandaşlardan bencil sürücüye tepki: Nereye kadar böyle gideceksin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yoğun trafikte aracını ters yöne sürdü! Vatandaşlardan bencil sürücüye tepki: Nereye kadar böyle gideceksin - Son Dakika
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