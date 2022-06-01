Yoğun trafikte aracını ters yöne sürdü! Vatandaşlardan bencil sürücüye tepki: Nereye kadar böyle gideceksin

İstanbul'un Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda yaşanan olayda, döneceği yeri kaçıran sürücü, metrelerce ileriden dönmek yerine insanların canını hiçe saydı.

"NEREYE KADAR BU ŞEKİLDE GİDECEKSİN?"

Yanından akan trafiğe aldırmayan sürücü, aracını geri geri onlarca metre götürdü. Vatandaşların "Nereye kadar bu şekilde gideceksin" diyerek tepki gösterdiği şahsın o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.