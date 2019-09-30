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Yoğun turist akımı tarihi evleri kafelere dönüştürdü

35 dakika önce

Turizmde altın çağını yaşayan Mardin'in Midyat ilçesinde tarihi binalar, yoğun turist akımı nedeniyle kafe ve restoranlara dönüştürülüyor.

Yoğun turist akımı tarihi evleri kafelere dönüştürdü, System.String[]

Turizmde altın çağını yaşayan Mardin'in Midyat ilçesinde tarihi binalar, yoğun turist akımı nedeniyle kafe ve restoranlara dönüştürülüyor. Turist bolluğu nedeniyle esnafın yüzü gülerken, ziyaretçiler de otantik mekanlarda dinlenme fırsatı buluyor.


Midyat Işıklar, Ortaçarşı, Ulu Cami ve Akçakaya Mahallelerinde bulunan tarihi binalar yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Açık hava müzesi konumundaki kentte çekilen diziler de vatandaşların merakını bir kat daha arttırırken, telkari gümüşü ve katori taşını yerinde gören turistler bu kez de mağara ve tarihi evlerde hizmete giren mekanlarda dinlenme imkanı buluyor.


Otantik mekanları çeşitli figürlerle süsleyen işletme sahipleri turistlerin ilgisinden memnun olduklarını dile getirirken, her anlarını fotoğraflayıp sosyal medyada paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ediyor.


Midyat'a gelen turistlerden Turgut Bessi, "Mardin'e bir seminer çalışması için geldik, ama Midyat'ın adını, namını duymuştuk. Bugün Midyat'a geldik ve Midyat olduğundan öte çok daha güzel gerçekten bu tarihi dokuya sahip çıkılması, yeniden canlandırılması, turizm acısından çok önemli olmuştur. Midyat'a çok büyük bir turizm potansiyeli kazandıracağından şüphemiz yok. Yani biz daha önce de Midyat'ın bu açıdan yüksek bir turizm potansiyeline sahip olduğunu duymuştuk ama, şu anda tarihi dokunun yeniden canlandırılması ve hayata geçirilmesi Midyat için, büyük bir çalışma ve tarih acısından da Türkiye açısından da önemli bir gelişme" dedi.


Vatandaşlardan Muharrem Algan da, "Bence çok güzel oldu. Ben 7 yıldır Midyat'ta yaşıyorum daha önce sadece misafirler, konuk evini geziyorlardı ve birkaç tane, kilise ve manastırı gezip gidiyorlardı, tabi ki buranın tarihi konuk evinden ibaret değil. Burada, birçok yerde yenileme çalışmaları başladı. Birçok yer turistlere burada ki halka kazandırıldı. Çok güzel oldu, çalışmalar devam ediyor. Gezdiğiniz zaman yeni yerlerin yapıldığını restorasyonların devam ettiğini görüyorsunuz, bu hem Midyat için hem gelen misafirlerimiz için, gayet başarılı güzel" diye konuştu.


Tarihi konaklarda işletme açan Abdurrahim Beyaz da, "Gelen turist sayısından çok memnunuz ve biz de bir işletmeci olarak, gelen misafirlerimizi en iyi şekilde burada ağırlamak bizim görevimiz. Öncelikle biliyorsunuz bizim burası, dinler ve diller şehri, burada Kürt'ü, Türk'ü, Süryani'si, Arap'ı hepsi bir arada kardeşçe yaşıyor ve bizim burada işletmeci olarak daha çok yöresel ürünlere, ağırlık vermemiz lazım buranın kültürünü, buranın tarihini, buranın lezzetini gelen misafirlere tattırmamız lazım" şeklinde konuştu. - MARDİN

Mardin, Midyat, turist, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:29 Kaynak: İHA
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