Son Dakika Haberleri: Yoğun yağış E-5 'i felç etti
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Yoğun yağış E-5 'i felç etti

1 saat önce

İstanbul Anadolu yakasında yoğun yağışla birlikte hava karardı.

İstanbul Anadolu yakasında yoğun yağışla birlikte hava karardı. E-5 Otoyolunda araçlar yağış nedeniyle güçlükle ilerlerken, yollarda su birikintileri oluştu.
İstanbul Anadolu yakasında yağmur sağanak halinde yağmaya devam ediyor. Yoğun yağış sırasında E-5 kara yolunda ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı. Hava birden kararırken yollarda su birikintileri oluştu. Yağışın gün boyu sürmesi bekleniyor.
(Metin Başar/İHA)
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:15 Kaynak: İHA
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