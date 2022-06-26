Zonguldak'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çaydamar deresi taştı. Kent merkezinde öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış etkili oldu. Suların yükselmesi ile dere kenarında bulunan yedi emin deposunu su bastı. Bazı araçlar suya gömüldü.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yoğun yağış nedeniyle yedi emin deposunda araçlar suya gömüldü - Son Dakika

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