Yoğun yağış nedeniyle yolda oluşan su birikintisi havadan görüntülendi
1 saat önce
Beykoz'da yoğun yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.
Beykoz
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:55 Kaynak: İHA
'da yoğun yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Oluşan su birikintisi havadan görüntülendi. Beykoz'da öğle saatlerinde etkili olan yoğun yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı yollarda yağış nedeniyle su birikintileri oluştu. Oluşan su birikintilerinde araçlar mahsur kaldı. İtfaiye
ekipleri ve iş makineleri, su birikintilerinin meydana geldiği yerlerde çalışmalar yürüttü. Öte yandan bir vatandaş, yolda oluşan su birikintisinde minibüsüyle mahsur kaldı. Vatandaş kendi imkanları ile araçtan çıkarak kurtuldu. Minibüs ise iş makinesi tarafından sudan çekilerek çıkarıldı. Aracın mahsur kaldığı su birikintisi drone ile havadan görüntülendi.
(Caner Evyapan - Metin Başar/İHA)
Çalışanlar dikkat! Yıllık iznini kullanamayanların hakları kaybolmuyor
Sağanak yağışın etkili olduğu Beykoz'da göle dönen yolda minibüs mahsur kaldı
Binali Yıldırım: İstanbul seçimi yapıyoruz sözde, herkes burnunu soktu
Şile'de korkutan görüntü: Denizde hortum çıktı