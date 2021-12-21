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Yoğun yağış sebebiyle birçok il ve ilçede okullar tatil edildi - Son Dakika

Yoğun yağış sebebiyle birçok il ve ilçede okullar tatil edildi

21.12.2021 22:31

Aralık ayının gelmesiyle yurt genelinde kar yağışı da etkisini göstermeye başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Zonguldak, Ağrı'nın Hamur ilçesi, Bitlis'in Hizan ve Güroymak ilçesi, Bartın'ın Ulus ilçesi, Kastamonu'nun Şenpazar ilçesi, Diyarbakır'ın Kulp ilçesi, Ordu'nun Gürgentepe ve Akkuş ilçesinde yarın yüz yüze eğitime ara verilecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün peş peşe uyarılarının ardından kar yağışı etkisini gösteriyor. Yurt genelinde kar yağışının etkisini iyice artırmasıyla birçok il ve ilçede yüz yüze eğitime ara verildi.

SİNOP'TA EĞİTİME KAR ARASI

Sinop'ta, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde bugün eğitim öğretim yapılamayacak. Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının devam ettiği belirtildi. Meteorolojik verilere göre bölgede olumsuz hava koşullarının devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Bu nedenle 22 Aralık Çarşamba günü kent merkezi ile Gerze, Erfelek, Dikmen ve Ayancık ilçelerinde eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

KARABÜK'TE DE OKULLAR TATİL

Karabük'te kar yağışı nedeniyle merkez, Safranbolu, Yenice ve Eflani ilçelerinde okullar bugün tatil edildi. Karabük Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Karabük merkez, Safranbolu, Yenice ve Eflani ilçelerinde yarın okullar 1 gün süre ile tatil edildi. Ovacık ve Eskipazar ilçelerinde ise taşımalı sistemle okula erişim sağlayan öğrenciler için eğitime ara verildi.

ZONGULDAK'TA TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Zonguldak'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte devam etmekte olan kar yağışının, gece saatlerinden itibaren don ve buzlanma ile ulaşımda aksamalara neden olabileceği değerlendirildiği belirtildi.

AĞRI'NIN İKİ İLÇESİNDE KÖY OKULLARINDA EĞİTİME ARA

Ağrı'nın Hamur ilçesindeki tüm köy okulları yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Hamur'daki tüm köy okulları ile taşımalı eğitim gören öğrenciler için 22.12.2021 Çarşamba günü eğitime bir 1 gün ara verilmiştir."

ADANA'NIN TUFANBEYLİ İLÇESİ

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle 20 Aralık'ta eğitime verilen aranın 1 gün uzatıldığı bildirildi. Tufanbeyli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının devam ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Tufanbeyli ilçemizde gerçekleşen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle öğrenci ve öğretmenlerimizin olumsuz bir durumla karşılaşmamaları amacıyla 22 Aralık Çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

BİTLİS'İN ÜÇ İLÇESİ

Bitlis'in Ahlat, Hizan ve Güroymak ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı köylerde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

BARTIN'DA EĞİTİME BİR GÜN ARA

Bartın, Amasra ve Ulus'ta yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Aralıklarla devam eden kar yağışı ve gece saatlerinden itibaren yoğun buzlanma beklendiğinden 22 Aralık Çarşamba günü ilimiz merkez ve merkeze bağlı beldelerde ilk ve ortaokullar ile liselerde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

KASTAMONU'NUN ŞENPAZAR İLÇESİ

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışının etkisini sürdürdüğü Şenpazar'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.

DİYABAKIR'IN KULP İLÇESİ

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı ilçe merkezinde 5 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı köy yoları da ulaşıma kapandı. Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 1 gün süreyle eğitime ara verildiğini açıkladı.

ORDU'NUN İKİ İLÇESİ

Ordu'nun Gürgentepe ve Akkuş ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi. Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

GİRESUN'UN ÇAMOLUK İLÇESİ

Giresun'un Çamoluk ilçesinde Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yüz yüze eğitime bugün ara verildiği bildirildi. Çamoluk Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kar yağışı ve aşırı soğuk nedeniyle yollarda oluşan buzlanma riskinin ulaşımı tehlikeye sokacağından önleyici tedbir olarak yüz yüze eğitime yarın bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

YÜKSEKOVA'DA EĞİTİME ARA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapan okullarda 22 Aralık'ta eğitim öğretim yapılmayacak. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi:

"Olumsuz hava koşulları ve tipi nedeniyle 22 Aralık 2021 çarşamba günü ilçemizde ve bağlı köylerinde taşımalı eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir."

Yoğun yağış sebebiyle birçok il ve ilçede okullar tatil edildi

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Son Dakika Yaşam Yoğun yağış sebebiyle birçok il ve ilçede okullar tatil edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yoğun yağış sebebiyle birçok il ve ilçede okullar tatil edildi - Son Dakika
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