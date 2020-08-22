Yoğun yağış sebze-meyve halini vurdu - Son Dakika

Yoğun yağış sebze-meyve halini vurdu

SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Çarşamba Kapalı Sebze Meyve Halini de etkiledi. Yağış sonrası iki araç sular altında kalırken, Çarşamba Belediyesi ekipleri yoğun çalışma başlattı.

Gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası sular altında kalan Sebze ve Meyve Halinde Çarşamba Belediyesi ekipleri yoğun çalışmalar başlattı. Sabah saatlerinde bazı iş yerleri sular altında kalırken, iki araç Sebze Meyve Hali girişindeki alt geçitte yağmur sularına gömüldü. Sular altında kalan araçlar, kepçe yardımıyla çıkartıldı. Esnaf, etkili olan sağanak yağıştan sonra kendi imkanları ile iş yerlerindeki suları tahliye etmeye çalıştı. Sebze-Meyve Halinde Çarşamba Belediyesi ekipleri kepçelerle, tıkanan kanalizasyon giderlerini açmaya çalıştı. Suların çekilmesinin ardından, iş yerlerinde temizleme çalışmaları başladı.

İlçe merkezinde su baskınları yaşandı

Etkili olan sağanak yağıştan ilçe merkezindeki binalar ve iş yerleri de nasibini aldı. Yağıştan kaynaklı iş yerleri ve binalar sular altında kalırken, vatandaşlar kendi imkanlarınca suları tahliye etmeye çalıştı. İlçe merkezinde bulunan Şehir Kütüphanesi ve inşaat çalışmaları yağmur suyundan nasibini aldı. Vatandaşlar ise yağmur yağışının sabah saatlerinde yoğunlaştığını, iş yerlerindeki suları atmaya çalıştıklarını söyledi.