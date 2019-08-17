Yoğun yağış sonrası Kurbağalıdere'de tekne battı
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Yoğun yağış sonrası Kurbağalıdere'de tekne battıİSTANBUL(İHA)- Yoğun yağış sonrası Kurbağalıdere'de bir tekne battı.
Yoğun yağış sonrası Kurbağalıdere'de tekne battı Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 07:39 Kaynak: İHA
İSTANBUL(İHA)- Yoğun yağış sonrası Kurbağalıdere'de bir tekne battı. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
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