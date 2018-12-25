Son Dakika Haberleri: Yoğun Yağış Sonrası Marmara Denizi'ne Akan Çamur Havadan Görüntülendi

Yoğun Yağış Sonrası Marmara Denizi'ne Akan Çamur Havadan Görüntülendi

27 dakika önce

Yoğun yağış sonrası Marmara Denizi'ne akan çamur havadan görüntülendi Yoğun yağış sonrası Marmara Denizi kahverengiye büründüİSTANBUL - İstanbul'un Silivri ilçesinde, dün geceden beri etkili olan sağanak yağış nedeniyle derelerden akan çamurlu su, Marmara Denizi'nin rengini değiştirdi.

Yoğun yağış sonrası Marmara Denizi'ne akan çamur havadan görüntülendi
Yoğun yağış sonrası Marmara Denizi kahverengiye büründü

İSTANBUL - İstanbul'un Silivri ilçesinde, dün geceden beri etkili olan sağanak yağış nedeniyle derelerden akan çamurlu su, Marmara Denizi'nin rengini değiştirdi. Kahverengiye dönen denizin bir bölümü havadan görüntülendi.
İstanbul, dün gece ve bugün, tam anlamıyla beklenen fırtınanın etkisi altında kaldı. Soğuk hava ve şiddetli yağış kentte etkili oldu. Silivri'de sağanak yağışın ardından Marmara Denizi kahverengiye büründü. Etkili yağışların ardından uzun süredir ıslah olmayı bekleyen Boğluca deresinden denize karışan çamur sahil kısımlarında etkili oldu. Bu bölgede balıkçılık yapan vatandaşlar bugün denize çıkmadılar. Piri Mehmet Paşa Mahallesi Muhtarı Serhat Ateş, ilçeye yoğun miktarda yağışın düştüğünü söyleyerek," Dün geceden beri şiddetli şekilde yağmur yağıyor bunun yanında Boğluca deresi uzun süredir ıslah olmadığı için yağmurla karışan çamur Marmara Denizine akıyor. Bu görüntülerle hemen hemen her kış karşılaşıyoruz" dedi.
"İçim ürperdi"
21 senedir Silivri'de yaşan Fatma Şahin Marmara Denizi'nin bu görüntüsü karşısında üzüntüsünü belirterek,"Çamurdan kurtulursak Silivri'de yaşamak çok güzel. Yıllardır bu pis suları, çamuru çekiyoruz. Yaz aylarında denize girmek için başka yerleri tercih ediyoruz. Sabah uyandığımda bu görüntüyü gördüğümde içim ürperdi. Burayı İtalya yapıp gondollarla gezme fikirleri vardı şimdi çamurun içinde yüzüyoruz. Bir an önce bu konuya çare bulmalıyız" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:16 Kaynak: İHA

İstanbul, Silivri, Marmara Denizi, Marmara, Genel
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