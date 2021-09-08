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Yoğun yağış sonrası ortaya çıktı, kanlıca mantarının kilosu 50 TL'den satılıyor - Son Dakika

Yoğun yağış sonrası ortaya çıktı, kanlıca mantarının kilosu 50 TL'den satılıyor

08.09.2021 17:19

Karabük'te yoğun yağışlar sonrasında ortaya çıkan kanlıca mantarı kilosu 50 TL'den pazardaki yerini aldı.

Bilimsel adı 'Lactarius salmonicolor' olan kanlıca mantarı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde eski perşembe pazarında 50 TL'den satışa sunuldu. Soğuk ve yağışlı bölgelerde yetişen Kanlıca mantarı et alıp yiyemeyen vatandaşlar ve damak tadına düşkün olanlar için vazgeçilmez bir mantar türü olarak bilinirken insan sağlığı için de sağlık deposu olarak biliniyor.

Kanlıca mantarı 50 TL'den pazardaki yerini aldı

"DAHA YENİ ÇIKIYOR"

Mantar satıcılığı yapan Aydın Baykuş, kanlı mantarı sezonunun yavaş yavaş başladığını belirterek, "Daha yeni çıkıyor. Yağmurlar biraz daha yağarsa daha güzel çıkacak" dedi.

Kanlıca mantarı 50 TL'den pazardaki yerini aldı

"ANTİBİYOTİK NİYETİNDE"

Kanlıca mantarının Safranbolu yöresinde meşhur olduğunu ifade eden Baykuş, "Sağlık bakımından çok iyi. Bir nevi antibiyotik niyetinde. Fiyatının pahalı olmasının sebebi lezzetli olması. Bu bir aylık bir dönemde çıkıyor. Ondan sonra bunu bulamazsınız. Bu nemli bir ortamda yetişiyor" diye konuştu.

Yoğun yağış sonrası ortaya çıktı, kanlıca mantarının kilosu 50 TL'den satılıyor
Yoğun yağış sonrası ortaya çıktı, kanlıca mantarının kilosu 50 TL'den satılıyor
Yoğun yağış sonrası ortaya çıktı, kanlıca mantarının kilosu 50 TL'den satılıyor

Türk Lirası, Safranbolu, Karabük, Mantar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yoğun yağış sonrası ortaya çıktı, kanlıca mantarının kilosu 50 TL'den satılıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yoğun yağış sonrası ortaya çıktı, kanlıca mantarının kilosu 50 TL'den satılıyor - Son Dakika
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