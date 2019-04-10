Yoğun Yağış Tarım Arazilerini Su Altında Bıraktı
1 saat önce
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, dün gece aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle ekili araziler su altında kaldı.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, dün gece aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle ekili araziler su altında kaldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:54 Kaynak: İHA
Dün gece yarısı aniden bastıran sağanak yağış, Çermik ilçesinde hayatı felç etti. Yoğun yağışlar nedeniyle Çermik-Siverek karayoluna taşınan taş ve çamur ulaşımda aksamalara neden oldu. İlçeye bağlı Aşağıtaşmalı ile İncirli Mahallelerindeki bazı evleri su bastı. Yoğun yağışlar nedeniyle ilçedeki ekili araziler de su altında kaldı.
Ekiplerin evlerdeki su tahliyesi ve yol temizleme çalışmaları devam ediyor. - DİYARBAKIR
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