Yoğun Yağış Tarım Arazilerini Su Altında Bıraktı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, dün gece aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle ekili araziler su altında kaldı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, dün gece aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle ekili araziler su altında kaldı.



Dün gece yarısı aniden bastıran sağanak yağış, Çermik ilçesinde hayatı felç etti. Yoğun yağışlar nedeniyle Çermik-Siverek karayoluna taşınan taş ve çamur ulaşımda aksamalara neden oldu. İlçeye bağlı Aşağıtaşmalı ile İncirli Mahallelerindeki bazı evleri su bastı. Yoğun yağışlar nedeniyle ilçedeki ekili araziler de su altında kaldı.



Ekiplerin evlerdeki su tahliyesi ve yol temizleme çalışmaları devam ediyor. - DİYARBAKIR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Dolu ve Yağmur Bir Kentimizde Hayatı Felç Etti

Son Dakika! Ankara'da 13 Köpeğin Zehirlenmesi Olayı ile İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı

Elektrik Faturaları Cep Yakıyor! Enerji Bedelinin İki Katı Kadar Ekstra Ücret Alınıyor

MHP'li Atlı'nın Başkanlığı Düşürülmüştü, Saadet Partisi Harekete Geçti: Başkanlığı Bize Verin