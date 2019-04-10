Son Dakika Haberleri: Yoğun Yağış Tarım Arazilerini Su Altında Bıraktı

Yoğun Yağış Tarım Arazilerini Su Altında Bıraktı

1 saat önce

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, dün gece aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle ekili araziler su altında kaldı.

Yoğun Yağış Tarım Arazilerini Su Altında Bıraktı, System.String[]
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, dün gece aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle ekili araziler su altında kaldı.

Dün gece yarısı aniden bastıran sağanak yağış, Çermik ilçesinde hayatı felç etti. Yoğun yağışlar nedeniyle Çermik-Siverek karayoluna taşınan taş ve çamur ulaşımda aksamalara neden oldu. İlçeye bağlı Aşağıtaşmalı ile İncirli Mahallelerindeki bazı evleri su bastı. Yoğun yağışlar nedeniyle ilçedeki ekili araziler de su altında kaldı.

Ekiplerin evlerdeki su tahliyesi ve yol temizleme çalışmaları devam ediyor. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:54 Kaynak: İHA
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