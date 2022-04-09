Yoğun yağışlar sonrası Yüksekova ovası sular altında kaldı - Son Dakika
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Yoğun yağışlar sonrası Yüksekova ovası sular altında kaldı

09.04.2022 16:50

- Yoğun yağışlar sonrası Yüksekova ovası sular altında kaldı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karın erimesi ve sağanak nedeniyle ilçenin ovası sular altında kaldı.

- Yoğun yağışlar sonrası Yüksekova ovası sular altında kaldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karın erimesi ve sağanak nedeniyle ilçenin ovası sular altında kaldı.

Üç gün önce ilçede başlayan Suriye kaynaklı toz bulutu ve ardından devam eden yoğun yağışlarla beraber ilçeyi olumsuz yönde etkiledi. Yoğun yağışlar ve karların erimesiyle Karabey, Yürekli ve Köprücük köyüne kadar bulunan arazi tamamen sular altında kaldı. Ovanın içi sular altında kaldığını belirten Hasım Han, "Bilindiğin gibi 3 gün önce Suriye ve Arabistan üzerinde gelen çöl tozu ilçeyi çamura bürürken, çöl çamurunun ardından başlayan yoğun yağışlarla beraber eriyen kar suları ilçenin Karabey, Yürekli ve Köprücük köyüne kadar uzanan ova tamamen sular altında kaldı. Bende yolda geçerken o manzarayı cep telefonumla çektim şuana kadar gördüğümüz kadarıyla herhangi bir ev ya da bir yere zarar vermemiş. Ama ilçenin ovası sular altında kalmış durumdadır" dedi.

Yoğun yağışlar sonrası Yüksekova ovası sular altında kaldı
Yoğun yağışlar sonrası Yüksekova ovası sular altında kaldı
Yoğun yağışlar sonrası Yüksekova ovası sular altında kaldı

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Yüksekova, Hakkari, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yoğun yağışlar sonrası Yüksekova ovası sular altında kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yoğun yağışlar sonrası Yüksekova ovası sular altında kaldı - Son Dakika
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