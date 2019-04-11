Son Dakika Haberleri: Yoğun Yağışlardan Dolayı Yol Çöktü

Yoğun Yağışlardan Dolayı Yol Çöktü

1 saat önce

Hakkari Yüksekova ilçesine bağlı 20 kilometre uzaklıkta bulunan Akocak köyünün köşk mezrasına giden yolda, heyelan ve yoğun yağışlardan dolayı yolun bir bölümü çöktü.

Yoğun Yağışlardan Dolayı Yol Çöktü, System.String[]
Hakkari Yüksekova ilçesine bağlı 20 kilometre uzaklıkta bulunan Akocak köyünün köşk mezrasına giden yolda, heyelan ve yoğun yağışlardan dolayı yolun bir bölümü çöktü.

Günlerdir yoğun yağışlardan dolayı ve havaların ısınmasıyla beraber, karlarında erimesi sonucu Hakkari Yüksekova ilçesine bağlı 20 kilometre uzaklıkta bulunan Akocak köyünün köşk mezrasında yol heyelan sonucu çöken yol vatandaşları korkutuyor. Yolu kullanan köy sakinleri, yetkililere seslenerek, hiçbir kazaya sebebiyet vermemesi için tedbir alınmasını istedi.

Öte yandan, ilçe merkezinde günlerdir yoğun yağışlardan dolayı ve havaların ısınmasıyla beraber, karlarında erimesi sonucu, ilçenin birçok mahallesinde ev ve bahçe sulara teslim oldu. Belediyeye bağlı ekipler, il özel idareye bağlı ekipler ve karayolları ile beraber su taşkınlıkların yaşanmaması nedeniyle 24 saat nöbet tutuyor.

Olay yerine gelen ekipler, çöken yolu inceledi. Ekipler, havaların düzelmesiyle birlikte çöken yolda çalışma başlatacaklarını belirterek yolu kullanacak sürücülere de dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:17 Kaynak: İHA
Yüksekova, Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sınırda 221 Kilo Patlayıcı Madde Ele Geçirildi Metropolden Sıkılıp Çocukluk Hayalini Köyünde Gerçekleştirdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan'daki Darbe ile İlgili Açıklama BB Erzurumspor, Kasımpaşa Maçının İptali İçin TFF'ye Başvurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 23:41:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yoğun Yağışlardan Dolayı Yol Çöktü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]