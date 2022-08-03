Kars'taki arıcılar verimli bir sezon bekliyor - Son Dakika
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Kars'taki arıcılar verimli bir sezon bekliyor

03.08.2022 12:04
Kars'taki arıcılar verimli bir sezon bekliyor

Yoğun yağışların etkisiyle bu yıl yaylaları daha fazla çiçekle kaplanan Kars'ta arıcılar, bal üretiminde bereketli bir sezon bekliyor.

Yoğun yağışların etkisiyle bu yıl yaylaları daha fazla çiçekle kaplanan Kars'ta arıcılar, bal üretiminde bereketli bir sezon bekliyor.

Kuraklık nedeniyle geçen yıl kovan başına 5-6 kilogram bal elde eden ve kötü sezon geçiren arıcılar, bu sezon kışın yoğun kar yağışı ve ilkbahardaki yağmurların etkisiyle yeşeren yaylalarda bal üretiyor.

Arıcılar, bu yıl kovan başına ortalama 15-20 kilogram bal almayı bekliyor. Bazı arıcılar ise kovan başına 30 kilograma kadar bal alabileceğini belirtiyor.

Sabah ve öğle saatlerinde oğul vermek için kovanlarından çıkan arılar, bir süre uçtuktan sonra kovanlara yakın alanlardaki bitki, ağaç ya da taşlar üzerine kümeleniyor.

Arıların kümelendiği yerleri tespit eden arıcılar, hazırladıkları kovanları koyarak arıların içine girmesini sağlıyor.

Oğul veren arılarla gelecek sezon kovan sayısını artıracak arıcılar, bu sayede bal üretimini de artırmayı bekliyor.

"Bir afet olmazsa arıcıların bu yıl yüzü gülecek"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Adem Ertaş, AA muhabirine, 2021 yılının kurak geçtiğini ve arıcıların zor bir sezonu geride bıraktığını söyledi.

Kentte yağışlarla bitki çeşitliliğinin arttığına işaret eden Ertaş, şöyle konuştu:

"Kars'ın balı coğrafi işaretli bir bal, doğal, endemik bitkilerin olduğu yayla, meralardan geliyor. Bu yılki organik, coğrafi işaretli bal rekoltesinde kovan başına 15-20 kilogram beklenmektedir. Bu yıl balın kalitesi çok yüksek, o da çiçek çeşitliliğini ve floranın zengin olmasından kaynaklanıyor. Son yılların en verimli yılını geçireceğimizi düşünüyorum. Bundan da çiftçilerimiz çok heyecanlı, bir afet olmazsa arıcıların bu yıl yüzü gülecek."

Kağızmanlı organik bal üreticisi İzzettin Arslan ise 50 yılı aşkın bir süredir arıcılık yaptığını anlattı.

Yaylalarda Bu yıl çok çiçek olduğunu ifade eden Arslan, "Arılar hakkı olan balı aldı, kovan başı 30 kiloya yakın bal bekliyoruz. Bizim balın nektarı farklıdır, tadı kokusu çok iyi. Doğal bal olduğu için hasta olanlar da rahatlıkla yiyebiliyor." dedi.

Tekneli köyündeki bal üreticilerinden Cemal Halisoğlu da arıların oğul vermesinin kovan sayısının artması anlamına geldiğini ve bu durumun sonraki yıllarda bal üretiminin daha üst seviyelere çıkmasını sağlayacağını ifade ederek, "Çok yağış olduğundan çiçek bu yıl fazla. Bundan dolayı dışarıdan bal, polen geldiği için kraliçe arı fazla yumurta atıyor, bu da arının kovandaki nüfusunu artıyor. Bu yıl arının hem oğul atması ve hem de bal üretmesi bakımından çok verimli geçiyor. Bu yıl hem iyi bal üreteceğiz hem de kovanlarımızın sayısı artırarak emeğimizin karşılığını alacağız." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Kars, Güncel, Son Dakika

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