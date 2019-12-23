Yoğun yağmur kazaya neden oldu, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yoğun yağmur kazaya neden oldu, 1 yaralı - Son Dakika

Yoğun yağmur kazaya neden oldu, 1 yaralı

6 saat önce

Afyonkarahisar'da yoğun yağmur nedeniyle medyana gelen kazada araç şarampole yuvarlandı, 1 kişi yaralandı.

Yoğun yağmur kazaya neden oldu, 1 yaralı, System.String[]

Afyonkarahisar'da yoğun yağmur nedeniyle medyana gelen kazada araç şarampole yuvarlandı, 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre olay, Afyonkarahisar- Konya karayolu 45. kilometresinde meydana geldi. Yoğun yağmur nedeniyle 03 PE 955 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti, araç şarampolle devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı sedye ile ambulansa taşırken çevredeki vatandaşlar da yardım etti. Ambulansa taşınan yaralı hastaneye götürüldü. - AFYONKARAHİSAR

Konya, Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:49 Kaynak: İHA
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