Yoğun yağmur konser iptal ettirdi
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Çorum Belediyesi tarafından bugün gerçekleştirilecek olan mahalle konseri yoğun yağmur yağışı sonrasında iptal edildiği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 07:44 Kaynak: İHA
Çorum Belediyesi tarafından bugün gerçekleştirilecek olan mahalle konseri yoğun yağmur yağışı sonrasında iptal edildiği açıklandı.
Çorum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Bugün Rüstem Eren Parkımızda "5 Mahalle 5 Konser" etkinliklerimiz kapsamında Gülabibey ve Mimar Sinan Mahallemizde yerel sanatçılarımız Özcan Serpinli ve Funda & Nurullah Özel tarafından verilecek konserimiz yağmur dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi. - ÇORUM
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