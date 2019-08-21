Son Dakika Haberleri: Yoğun yağmur konser iptal ettirdi
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Yoğun yağmur konser iptal ettirdi

29 dakika önce

Çorum Belediyesi tarafından bugün gerçekleştirilecek olan mahalle konseri yoğun yağmur yağışı sonrasında iptal edildiği açıklandı.

Yoğun yağmur konser iptal ettirdi, System.String[]

Çorum Belediyesi tarafından bugün gerçekleştirilecek olan mahalle konseri yoğun yağmur yağışı sonrasında iptal edildiği açıklandı.


Çorum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Bugün Rüstem Eren Parkımızda "5 Mahalle 5 Konser" etkinliklerimiz kapsamında Gülabibey ve Mimar Sinan Mahallemizde yerel sanatçılarımız Özcan Serpinli ve Funda & Nurullah Özel tarafından verilecek konserimiz yağmur dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi. - ÇORUM

Mimar Sinan, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 07:44 Kaynak: İHA
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