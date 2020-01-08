Yoğun yağmur ve kar Adana'da etkisini sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yoğun yağmur ve kar Adana'da etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Yoğun yağmur ve kar Adana'da etkisini sürdürüyor

6 saat önce

Adana'nın Toroslardaki ilçeleri yoğun kar yağışı altında kalırken, ovada da şiddetli yağmur, su baskınlarına ve sele yol açıyor.

Yoğun yağmur ve kar Adana'da etkisini sürdürüyor, System.String[]

Adana'nın Toroslardaki ilçeleri yoğun kar yağışı altında kalırken, ovada da şiddetli yağmur, su baskınlarına ve sele yol açıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ve ASKİ'ye bağlı ekipler 24 saat çalışarak, vatandaşın mağduriyetini en aza indirmeye gayret ediyor. Karataş'ta tarım arazilerinde ve bazı yerleşim birimlerinde uğranılan zararı yerinde inceleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, halkın yanında olduklarını söyledi.


Adana'yı bir süredir etkisi altına alan yoğun yağış, dün itibariyle yeniden şiddetlendi ve özellikle Karataş ilçesinde taşkınlara neden oldu. Bölgede incelemelerde bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Karataş'ta, Tuzla'da, Karagöçer mevkiinde ve çeşitli köylerde sorunları yerinde inceledi, vatandaşların sorunlarını dinledi.


İlk olarak Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz'u ziyaret eden ve bilgi alan Başkan Zeydan Karalar, halkın yanında olduklarını söyledi.


Tarlalar su altında


Başkan Zeydan Karalar, "Karataş halkına, Adana'ya geçmiş olsun. Problemleri ve uğranılan zararı yerinde görmek için Karataş'tayız. Yağış tarım arazilerinde de zarara neden oldu. Tarlalar şiddetli yağış nedeniyle adeta göle dönüştü. Devletimiz, vatandaşımızın uğradığı zararla ilgili gerekeni yapacaktır, yapıyor da zaten. Biz vatandaşımızın yanındayız. Afet niteliği taşıyan yağmurun neden olduğu su baskınlarına müdahale etmek için belediye ve ASKİ ekiplerimiz ile birlikte Karataş İlçemizdeyiz. Yağmurun etkilerini elimizden geldiğince en aza indirmek için çalışıyoruz. Geçmiş olsun Karataş" dedi.


Pozantı ve Saimbeyli'de belediye ekipleri karla mücadele ediyor


Öte yandan Adana'nın Pozantı elçesi Çamlıbel Mahallesi Çatalsınır mevkiindeki krom ocağına çığ düşmesi sonucu, 1 kişinin hayatını kaybetmesi, 1 kişinin yaralanması ve 1 kişinin de kaybolmasıyla ilgili açıklama yapan Başkan Zeydan Karalar, "Bölgeye acil olarak sevk ettiğimiz ekiplerimizle birlikte Jandarma ve AFAD ekipleri de arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor. İnşallah kayıp olan hemşehrilerimizi sağ salim buluruz. Hayatını kaybeden hemşehrimize Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşımıza acil şifa diliyorum. Adana'mızın başı sağ olsun" diye konuştu.


Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri ovada şiddetli yağışın oluşturduğu sorunlarla mücadele ederken, bir yandan da Adana'nın Torosların eteklerindeki ilçeleri olan Pozantı ve Saimbeyli'de kar yağışının kapattığı yolları açmak için çalışıyor. - ADANA

Zeydan Karalar, Karataş, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:10 Kaynak: İHA
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