Son Dakika Haberleri: Yoğunluk nedeniyle trafik ekipleri yolları kapadı
Son Dakika Güncel Haber

Yoğunluk nedeniyle trafik ekipleri yolları kapadı

30 dakika önce

Türkiye'nin en çok turist çeken şehirlerinden, eski Osmanlı başkenti Edirne'de, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla mesire alanlarında, nehir kenarındaki tesislerde yoğunluk yaşanıyor.

Türkiye'nin en çok turist çeken şehirlerinden, eski Osmanlı başkenti Edirne'de, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla mesire alanlarında, nehir kenarındaki tesislerde yoğunluk yaşanıyor.
Tatil dolayısıyla kenti ziyaret edenlerin Tunca ve Meriç Köprülerini geçip mesire alanlarının bulunduğu Karaağaç Mahallesi'ne ulaşmak istemeleri nedeniyle zaman zaman trafikte aksamalar meydana geliyor.
Tarihi köprülere giden yollarda oluşan yoğunluk nedeniyle trafik ekipleri önlem aldı. Bazı yollar zaman zaman trafiğe kapatıldı, yoğunluk alanlarına göre bazı yollara yönlendirmeler oldu.
-Kent ormanı ve nehir boyundaki tesisler doldu
Sıcak hava ve tatil nedeniyle kent sakinleri ve turistler mesire alanlarına akın etti.
Bazıları Meriç Nehri kenarındaki tesislerde dinlenmeyi tercih etti, bazı vatandaşlar da kent ormanında piknik yaptı.
Eskişehir'den gelen Bora Dağışan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatilini lise arkadaşlarıyla geçirdiğini söyledi.
Eski günleri yad ettiklerini belirten Dağışan, "En son 17 yıl önce gelmiştim. Edirne o zaman da güzeldi şimdi de çok güzel. Bayram tatilimizi burada geçirdik. Bugün de mangalımızı aldık, kent ormanına geldik. Tatil gayet güzel geçiyor." diye konuştu.
Edirne'de yaşayan Şener Akkurt da misafirleriyle mangal yapmak için kent ormanına geldiğini dile getirerek "Bayram gayet güzel geçti, tatile devam ediyoruz. Nehir, orman, tarih Edirne'de iç içe biz de misafirlerimize bu güzellikleri yaşatıyoruz." dedi.
İstanbul'dan gelen Fatih Evin de bayram tatilini arkadaşının daveti üzerine Edirne'de geçirdiğini ifade etti. Ailecek kent ormanına geldiklerini aktaran Evin, Edirne'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle gezilmesi gereken tarihi bir yer olduğunu kaydetti.
Yoğunluk nedeniyle trafik ekipleri yolları kapadı
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 06:05 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü rapçi Ceza'nın babası hayatını kaybetti Erdoğan'dan "Kıbrıs" tepkisi: Haklarımızı ilgisi olmayanlara yedirmeyiz Hobi olarak Akzambak yetiştirmeye başladı, taleplere yetişemiyor İntihar girişiminde bulunan genç kızı itfaiye eri son anda kurtardı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 18:35:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yoğunluk nedeniyle trafik ekipleri yolları kapadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]