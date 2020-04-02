Yoğunluk yaşanan PTT'ler kapatılacak - Son Dakika

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanmasından dolayı ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı aldıklarını duyurdu.

PTT'den yapılan açıklamada, "Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri sürecinde bazı PTT iş yerlerimizde yaşanan yoğunluğun, çalışma arkadaşlarımız ve siz değerli müşterilerimizin koronavirüs hastalığı karşısında sağlığını tehlikeye düşürmemesi amacıyla 03.04.2020 tarihinden itibaren; Sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerimizi ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı aldık. Bu süreçte sosyal yardım ödemeleriniz, PTT dağıtıcılarımız tarafından İl Emniyet Müdürlüklerimiz ile iş birliği içerisinde, kolluk kuvvetlerimiz ve bekçilerimizle birlikte evlerinizde yapılacaktır. Kapatılmayan iş yerlerimizde ise gün içinde yoğunluğun artışına göre hizmetimiz durdurulabilecektir. Toplum sağlığımız için tedbirlerimizi artırmaya ve sizin için çalışmaya devam ediyoruz" denildi.

(İHA)