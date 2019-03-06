Son Dakika Haberleri: Yoğunluktan Kaçmak İçin Trafiği Tehlikeye Attılar

Yoğunluktan Kaçmak İçin Trafiği Tehlikeye Attılar

14 dakika önce

100 Karayolu Küçükçekmece mevki yan yolda trafik yoğunluğundan kaçmak isteyen bazı sürücüler, geri giderek trafik güvenliğini tehlikeye attı.

Yoğunluktan Kaçmak İçin Trafiği Tehlikeye Attılar, System.String[]
D-100 Karayolu Küçükçekmece mevki yan yolda trafik yoğunluğundan kaçmak isteyen bazı sürücüler, geri giderek trafik güvenliğini tehlikeye attı. 

D-100 Karayolu Küçükçekmece mevkiinden Beylikdüzü istikametine akşam saatlerinde yoğun trafik oluştu. Yan yola girdikten sonra yoğunluğu fark eden bazı sürücüler trafik yoğunluğundan kaçmak için geri gitti.

Arkasından gelen araçları düşünmeden trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüler, bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 08:58 Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Küçükçekmece, Güncel
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