Yoğunoluk Yaylası, doğa turizminin gözdesi olma yolunda ilerliyor - Son Dakika

Yoğunoluk Yaylası, doğa turizminin gözdesi olma yolunda ilerliyor

14.11.2020 11:19
Yoğunoluk Yaylası, doğa turizminin gözdesi olma yolunda ilerliyor, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çam ormanlarıyla kaplı Yoğunoluk Yaylası, pandemi süreciyle birlikte temiz hava depolamak ve izole tatil geçirmek isteyenlerin ilgisini görüyor.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çam ormanlarıyla kaplı Yoğunoluk Yaylası, pandemi süreciyle birlikte temiz hava depolamak ve izole tatil geçirmek isteyenlerin ilgisini görüyor.

Bölgenin en soğuk yerleşim yerleri arasında olan Yoğunoluk Yaylası, 1300 metrelik rakımıyla kentin en yüksek yaylaları arasında yer alıyor. Doğa yürüyüşü yapmayı sevenlerin ve kampçıların da uğrak merkezi haline gelen yaylaya pandemi dolayısıyla ilgi giderek artıyor.

Kahramanmaraş-Osmaniye sınırında yer alan yayla ve civarında yaklaşık 5 bin kişi yaşıyor.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AA muhabirine, ilçeye 30 kilometre uzaklıktaki Yoğunoluk Yaylası'nın havası ve suyuyla doğa tutkunlarını cezbettiğini aktardı.

Türk toplumunun yayla kültürüne yabancı olmadığını belirten Okumuş, bölgede elektrik, su ve kanalizasyon gibi altyapı çalışmalarının tamamlandığına işaret ederek, "Yayla hayatının, yöre halkının yaşantısında önemli bir yeri olduğundan ilçe halkımız ve gurbette yaşayan hemşehrilerimiz yaz aylarında yaşamını burada sürdürüyor. Burası geçmişte atalarımızın Kayseri Pınarbaşı ile Amanoslar arasında göçebe yaşayıp konakladığı bir yermiş." dedi.

Yaylanın yöre halkı tarafından 1960'lı yıllara kadar yoğun şekilde kullanıldığını ancak şehirleşmenin gelişmesiyle terk edildiğini anlatan Okumuş, son yıllarda şehirlerdeki stresten kaçışların başlamasıyla bölgede bir planlama yapmaya karar verdiklerini dile getirdi.

-"Pandemi sürecinde talep ikiye katlandı"

Yaylaya olan talebin özellikle pandemi süreciyle birlikte ikiye katlandığını vurgulayan Okumuş, "Türkiye'nin ilk imarlı yaylasını yapma fikrimiz ortaya çıktı. Yaklaşık bin dönüm alan üzerinde belki de burası Türkiye'nin hiç yerleşimi olmadan imarını yaptığımız bir yerdi. Özellikle son bir yılda pandemiyle birlikte büyük bir rağbet olmaya başladı. Şu anda 70-80 arası konaklayacak evler mevcut. Aynı zamanda da çadır kampları kurulabiliyor." diye konuştu.

Yayla turizmi

Yayla turizmini canlandırabilmek amacıyla çeşitli faaliyetler yürüttüklerini, yaylanın hemen yanındaki 100 dönüm ormanlık alan içerisinde ekolojik köy oluşturmaya başladıklarını, burada bungalov evlerin yer alacağını aktaran Okumuş, şöyle devam etti:

"İnsanlar burada köy hayatını yaşayacaklar. Bahçesinde meyvesini toplayacaklar, sebze ekip toplayacaklar. Bir nevi belediyemiz aracılığıyla hobi bahçelerine dönüştürüyoruz. Buğday ekimi eskiden nasıl olurdu, çiftçilik nasıl yapılırdı bu eski malzemeleri de toplayarak şehrin stresinden uzaklaşıp 1300 rakımda güzel bir şekilde dinlenmeyi sağlayacak mekanlar oluşturuyoruz. Buraya ulaşım için yaklaşık 30 kilometrelik yolun altyapısını bitirdik. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte çalışarak baharda da asfaltı dökeceğiz."

Yaylacılardan Mustafa Kaçar ise Osmaniye'de yaşadıklarını, her yıl mart ayından ekime kadar burada kaldıklarını, pandemi nedeniyle bu süreyi uzattıklarını belirtti.

Yaylanın havası ve suyu ile bölgenin en güzel alanlarından biri olduğunu aktaran Kaçar, "Koronavirüs yüzünden buraya erken geldik, kafamız rahat. Günlerimiz çok güzel geçiyor. Bahçemiz var, ağaçlarımız var onlarla ilgileniyoruz." ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş, Yoğunoluk, Osmaniye, Türkoğlu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yoğunoluk Yaylası, doğa turizminin gözdesi olma yolunda ilerliyor - Son Dakika


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