Yoğurt bakracı yaparken alem ustası oldu - Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yaşayan İnsan Hazineleri ödül töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödül alan Trabzonlu alem ustası Mahmut Efeoğlu, 82 yaşında olmasına rağmen mesleğini sürdürüyor.



Mesleğe 72 yıl önce bakırcı ustası olarak başladığını ancak daha sonra kendisinden camiler için alem yapmasını isteyen bir kişi sayesinde alem yapmaya başladığını belirten Efeoğlu, bu işi yapanların sayısının artık azaldığını söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldığı ödülle çok mutlu olduğunu belirten Efeoğlu, kısa da olsa kendisiyle görüşme imkanı bulduğunu söyledi.



Efeoğlu, "72 yıldan beri bakırcılıkla mükellefim. Eskiden mutfak eşyaları yapardık. 1965 yılından beri de minare alemi imalatını sürdürüyoruz. İslam dini var oldukça camiler yapılıyor her yapılan camiye minare alemi ihtiyaç oluyor. Türkiye'nin her tarafından Şirnak'tan Kars'a, Edirne'den İzmir'e kadar her yerden bizi arıyorlar. Minare yapan ustaların çoğu beni tanıyor. 180 tane ustayla irtibatım var benim onlarda onların bende telefon numaraları var. Beni arayıp siparişlerini gönderiyorum. Yurt dışına da tek dük minare alemi gönderiyorum. Türkiye'nin her tarafına gönderiyorum" dedi.



"Yoğurt bakracı yapıyorsun da minare alemi neden yapamıyorsun?"



Yaklaşık 55 yıl önce dükkanına geldiği bir kişinin kendisinden minare alemi yapmasını istediğini ve o günden beri alem yaptığını anlatan Efeoğlu, "1965 yılında yoğurt bakracı yaparken bir minare ustası yanıma gelerek bana 'minare alemi yap' dedi. Ben de kendisine 'yaptığım yok yapamam' dedim. Bana 'yoğurt bakracını yapıyorsun da niye minare alemini yapamıyorsun?' dedi. Bende kendisine minare alemi yapmaya başladım. O dönemler makine yoktu bütün işlemler elde yapılıyordu. Dolayısıyla bir haftada kendisine bir minare alemi yaptım. Gelip görünce çok beğendi ve bana da seni bir daha bırakmam dedi. Başlangıcım böyle oldu. Daha sonra başka ustalar derken bugüne kadar geldik. Eskiden çok bakırcı ustası vardı buralara sesten girilmezdi. Hep mutfak eşyası imal ederdiler. O atakla birlikte noktayı yakaladım ve minare alemi yapmaya devam ettim. Şu an çoğu hazır dışardan geliyor. Şu anda Trabzon'da 3 yerde alem ustası var. Onlarda benden örnek alarak benden sonra bu işe başladılar" diye konuştu.



Yaşayan İnsan Hazineleri ödül töreninde ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldığını belirten Efeoğlu, kısa da olsa kendisiyle sohbet ettiğini belirterek, "O gün ödül alacak olanları ön tarafta oturttular. Daha sonra Cumhurbaşkanı geldi ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte birer konuşma yaptılar. Konuşmalardan sonra isim olarak teker teker bizi sahneye çağırdılar. Trabzon'dan minare alem ustası Mahmut Efeoğlu diye anons edildim. Bende Cumhurbaşkanımızın yanına gidip elini sıkarak hal hatırını sordum. O da benim hatırımı sordu derken bana ödülümü takdim etti. Türkiye genelinde 15 kişi ödül almıştı. Türkiye'nin her tarafından ustalar sanatkarlar gelmişti. Bende onların içinden birisiydim" ifadelerini kullandı. - TRABZON