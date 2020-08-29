Yoğurt bakraçlarından esrar çıktı

DİYARBAKIR'da, jandarma ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada, kaymak görüntüsü vermek için üzerleri kağıt havluyla kapatılan 2 yoğurt kabından, 2 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

DİYARBAKIR'da, jandarma ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada, kaymak görüntüsü vermek için üzerleri kağıt havluyla kapatılan 2 yoğurt kabından, 2 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sur ilçesindeki Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önünde oluşturulan yol kontrol kontasında şüphe üzerine durduğu araçta arama yaptı. Sürücü A.T.'nin tedirgin hareketler sergilediğini fark eden jandarma ekipleri, araçtaki 2 yoğurt bakracını incelemeye aldı. Kaymak görüntüsü vermek için üzerlerinin kağıt havlu ile kapatıldığı saptanan kaplarda, 2 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Esrara el konulurken, sürücü A.T., gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.T., tutuklandı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.T., tutuklandı.



Jandarma, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 12:13 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Yoğurt bakraçlarından esrar çıktı - Son Dakika

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