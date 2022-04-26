Son Dakika | Yoğurt çalan kadınlar kamerada - Son Dakika
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Son Dakika | Yoğurt çalan kadınlar kamerada

26.04.2022 10:48

Son dakika gündem haberi... Küçükçekmece'de 3 kadın, bir marketin dışarıda bulunan dolabından yoğurt, meyve ve sebze çaldı.

Küçükçekmece'de 3 kadın, bir marketin dışarıda bulunan dolabından yoğurt, meyve ve sebze çaldı. Kadınların hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesinde bir markette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen 3 kadın markete müşteri gibi geldi. Bir süre manav bölümünde dolaşan kadınlar, meyveleri aldıktan sonra dışarıda bulunan yoğur dolabının olduğu bölüme yöneldi. Kadınlar daha sonra dolaptan aldıkları yoğurt kovalarını alarak kaçmaya başladı. Hırsızları fark eden market çalışanı peşlerinden koştu. Ancak kadınlar üstlerindeki kıyafetleri çıkarmaya başlayınca market çalışanı onları bırakıp geri döndü.

YAŞANAN HIRSIZLIK ANLARI MARKETİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan hırsızlık nedeniyle yaklaşık 700 TL zararının olduğunu anlatan market çalışanı Sedat Kıtlan, "Akşam saat 19.00 sıralarında hırsızlık oldu. Bir grup kadın geldi karpuzumu aldı, kavun aldılar, sebzemi aldılar. Üstelik 6-7 tane kova yoğurt aldılar. Aniden oldu, hepsi peş peşe geldi. ondan sonra peşlerine düştük, düşerken de iki tanesi üstlerini çıkartıp bakın dedi. Biz de buna müdahale edemedik" diye konuştu.

(Medeni Topaloğlu - Tuncay Pehlivan - İHA)

Son Dakika | Yoğurt çalan kadınlar kamerada
Son Dakika | Yoğurt çalan kadınlar kamerada
Son Dakika | Yoğurt çalan kadınlar kamerada
Son Dakika | Yoğurt çalan kadınlar kamerada

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SIRT ÇANTASINDAN 50 BİN EURO ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA SIRT ÇANTASINDAN 50 BİN EURO ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Yoğurt çalan kadınlar kamerada - Son Dakika


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