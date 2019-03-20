Son Dakika Haberleri: Yoğurt Kabı Yardımıyla Ördükleri Atkılarla El Becerilerini Geliştiriyorlar

Yoğurt Kabı Yardımıyla Ördükleri Atkılarla El Becerilerini Geliştiriyorlar

22 dakika önce

Çorum'un Osmancık ilçesinde ana sınıfı öğrencileri tığ ve şiş kullanmadan yoğurt atkı örmeye başladı.

Yoğurt Kabı Yardımıyla Ördükleri Atkılarla El Becerilerini Geliştiriyorlar, System.String[]
Çorum'un Osmancık ilçesinde ana sınıfı öğrencileri tığ ve şiş kullanmadan yoğurt atkı örmeye başladı.

75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Ana Sınıfı Öğretmeni Yelda Kuşçu Kılıçarslar'ın öncülüğünde başlatılan "Her çocuk özeldir" projesi kapsamında tığ ve şiş kullanmadan yoğurt kabı yardımıyla atkılar ören öğrencilerin, el becerilerini geliştiriyor. Ana sınıfı öğrencileri derslerde ördükleri atkıları Mehmetçiğe göndermeyi planlıyor. Proje sayesinde yoğurt kovasının yanı sıra dil çubukları, koli bandı, yün gibi malzemelerden atkı ören çocukların el becerilerinin yanı sıra hayal güçlerini de geliştiriyor.

75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu Öğretmeni Yelda Kuşçu Kılıçarslan, yoğurt kovasından atkı yapma fikrinin Türkiye'de birçok öğretmenin eş zamanlı yaptığı bir proje olduğunu söyledi.

Alanya'da Fatma Asan isimli öğretmenin girişimleriyle projenin başladığını ve kendilerinin de projeye destek olduklarını dile getiren Kılıçarslan, "Geri dönüşlerimiz çok güzel oldu.Kasları gelişti. Bir şey başarmanın mutluluğunu tattılar. Her şeyden önce bu kadar küçük çocuğun bir şeyler başardığını görmek aileleri de mutlu etti" dedi. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:57 Kaynak: İHA

Osmancık, Çorum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zelanda Katliamıyla İlgili Sözleri Sonrası Bir Ekşi Sözlük Yazarı Daha Tutuklandı CHP'de Hesaplaşma Sürüyor! Muharrem İnce Hazırlık Yapıyor Yeni Parti İddialarına İlişkin Bomba Kulis: Ne Davutoğlu ne de Babacan, Sürpriz Bir İsim Hazırlanıyor Ankara'da 8 Yıldır Aranan "Hayalet" Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 09:19:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yoğurt Kabı Yardımıyla Ördükleri Atkılarla El Becerilerini Geliştiriyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]