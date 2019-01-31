Yoğurt Kabından Uyuşturucu Çıktı

Van'ın Başkale ilçesinde bir şüphelinin taşıdığı yoğurt kaplarında 995 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde bir şüphelinin taşıdığı yoğurt kaplarında 995 gram metamfetamin ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Grup Amirliği ekipleri, Van-Hakkari kara yolunda yaya ilerleyen D.Y'yi şüphe üzerine durdurdu.



Polis, şüphelinin elindeki poşetlerde bulunan iki yoğurt kabında 995 gram metamfetamin buldu.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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