Yoğurt Kaplarında Uyuşturucu Sevkıyatı

Van'ın Başkale ilçesinde yaya ilerleyen şahsın elindeki yoğurt kaplarının içerisinde 995 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde yaya ilerleyen şahsın elindeki yoğurt kaplarının içerisinde 995 gram metamfetamin ele geçirildi.



Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince Van-Hakkari karayolu üzerinde yaya ilerleyen D.Y.'nin şüphe üzerine üst aramasını yaptığı belirtildi. Şüphelinin elinde bulunan poşette yapılan aramada; üzeri farsça yazılı 2 adet yoğurt kabında toplam 995 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan D.Y. isimli şüpheli şahıs, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - VAN

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Çocukların Uçan Tekmeli ve Yumruklu Kavgası Kamerada!

Göl Kenarında Kendini Asan Vatandaş, Şans Eseri Kurtarıldı

Eğlenmek İsteyen 19 Yaşındaki Genç, Traktörün Altında Kalarak Can Verdi

CHP Odabaşı Çatlağı Derinleşiyor! Kılıçdaroğlu, Hesap Sordu: Bu Ne Rezalet Oğuz Kaan