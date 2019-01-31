Son Dakika Haberleri: Yoğurt Kaplarında Uyuşturucu Sevkıyatı

Yoğurt Kaplarında Uyuşturucu Sevkıyatı

1 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde yaya ilerleyen şahsın elindeki yoğurt kaplarının içerisinde 995 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yoğurt Kaplarında Uyuşturucu Sevkıyatı, System.String[]
Van'ın Başkale ilçesinde yaya ilerleyen şahsın elindeki yoğurt kaplarının içerisinde 995 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince Van-Hakkari karayolu üzerinde yaya ilerleyen D.Y.'nin şüphe üzerine üst aramasını yaptığı belirtildi. Şüphelinin elinde bulunan poşette yapılan aramada; üzeri farsça yazılı 2 adet yoğurt kabında toplam 995 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan D.Y. isimli şüpheli şahıs, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

Başkale, Van, 3. Sayfa
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