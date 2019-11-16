Son Dakika Haberleri: Yoğurt kovasında 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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Yoğurt kovasında 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yoğurt kovasının içinde 1 kilogram metamfetamin (ateş-buz) adlı sentetik uyuşturucu ve tabanca fişeği ele geçirildi.

Yoğurt kovasında 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yoğurt kovasının içinde 1 kilogram metamfetamin (ateş-buz) adlı sentetik uyuşturucu ve tabanca fişeği ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, yeni sanayi sitesi civarında rutin devriye görevini ifa eden polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, yoğurt kovasının içine gizlenmiş olarak 1 kilogram metamfetamin (ateş-buz) ile 6 gram esrarın yanı sıra, aracın değişik yerlerinde 83 adet 9 mm tabanca fişeği,17 adet tüfek kartuşu ile uyuşturucu madde tartmakta kullanılan 2 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan 39 yaşındaki M.İ. isimli şahıs, işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne götürüldü.


Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:43 Kaynak: İHA
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