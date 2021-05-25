Yoğurt kovasında uyuşturucu ticaretine 17 yıl hapis cezası - Son Dakika

Yoğurt kovasında uyuşturucu ticaretine 17 yıl hapis cezası

25.05.2021 12:42
Yoğurt kovasında uyuşturucu ticaretine 17 yıl hapis cezası, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polisin yoğurt kovasında ele geçirdiği 1 kilo 230 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu ile ilgili olarak tutuklanan 2 şüpheli toplam 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polisin yoğurt kovasında ele geçirdiği 1 kilo 230 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu ile ilgili olarak tutuklanan 2 şüpheli toplam 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Elbistan'da, 17 Kasım 2019'da meydana gelen olayda, sanayi sitesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada, yoğurt kovasının içerisinde bugüne kadar tek seferde yakalanan 1 kilo 230 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Uyuşturucu madde ile ilgili gözaltına alınan M.İ. ve M.K. adlı şüpheliler çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmişti.

Uyuşturucu madde ticareti ile ilgili olarak sanıklar hakkında Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya, tutuklu yargılanan sanıklar M.K. ve M.İ. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Mahkeme heyeti, sanıkların son savunmasının ardından kararını açıkladı. Mahkeme, sanıklara toplam 17 yıl hapis ve 16'şar bin TL de idari para cezası verilmesine hükmetti. - KAHRAMANMARAŞ

sentetik uyuşturucu, Metamfetamin, Uyuşturucu, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yoğurt kovasında uyuşturucu ticaretine 17 yıl hapis cezası - Son Dakika


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