Yoğurt tüketiminin, yüksek tansiyonu düşürdüğü tespit edildi - Son Dakika

Diğer yandan, yoğurt tüketiminin, tansiyonu normal seviyede olan kişilerin tansiyonunda değişikliğe yol açmadığı gözlemlendi.

Araştırmada, yaş ortalamaları 62,1 olan ve yüzde 62'si yüksek tansiyon hastası 915 yetişkinin verileri ele alındı.

ABD'deki Maine Üniversitesi ile Avustralya 'daki Güney Avustralya Üniversitesinde görevli bilim insanları, yoğurt tüketimi ile yüksek tansiyon arasındaki ilişkiyi inceledi.

Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama yaptı: Adımın öne çıktığını biliyorum, bu gurur duyulacak bir şey