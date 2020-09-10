Yoğurt üretimi Ocak-Temmuz'da yüzde 2.5 azaldı

Türkiye genelinde yoğurt üretimi Temmuz ayında ve Ocak-Temmuz döneminde yıllık bazda yüzde 2.5 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yıllık bazda Temmuz ayında toplanan inek sütü miktarı yüzde 3.1, Ocak-Temmuz döneminde de yüzde 3.6 arttı.

Temmuz ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3.5, protein oranı ise ortalama yüzde 3.3 olarak belirlendi.Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yüzde 12.3 artarak 111 bin 96 ton olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 12 artarak 952 bin 907 ton olarak gerçekleşti.Ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yıllık bazda Temmuz ayında yüzde 2.5 azalarak 104 bin 490 tona, Ocak-Temmuz döneminde yüzde 2.5 azalarak 638 bin 733 tona geriledi.Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 59.6, yağsız süt tozu yüzde 38.1, inek peyniri üretimi yüzde 12.1, tereyağı üretimi yüzde 6.6, kaymak üretimi yüzde 2.7 artarken, ayran üretimi yüzde 1.0, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 12.1 azaldı.

Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre inek peyniri yüzde 9.5, tam yağlı süt tozu yüzde 8.6, tereyağı üretimi yüzde 8.2, kaymak üretimi yüzde 2.4, yağsız süt tozu yüzde 1.1 artarken, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 5.4 ve ayran üretimi yüzde 16.2 azaldı. (Grafik)