Yoğurt üretimi yılın ilk yarısında yüzde 2.5 azaldı

Ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.5 azalarak 534 bin 199 tona düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ticari süt işletmelerinin Haziran ayında topladığı süt miktarı yıllık bazda yüzde 3.1 artışla 864 bin 15 tona, Ocak-Haziran döneminde toplanan süt miktarı da yıllık bazda yüzde 3.7 artışla 5.11 milyon tona çıktı.

Haziran ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3.3, protein oranı ise ortalama yüzde 3.0 olarak belirlendi.Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yüzde 8.7 artarak 122 bin 458 tona, Ocak-Haziran döneminde ise yüzde 11.9 artarak 841 bin 811 tona çıktı.Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 1.3 azalarak 91 bin 285 tona, Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.5 azalarak 534 bin 199 tona geriledi.Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 22.1, tereyağı üretimi yüzde 14.7, yağsız süt tozu yüzde 13.2, kaymak üretimi yüzde 5.9, artarken, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 2.6, ayran üretimi yüzde 4.9, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 23.3 azaldı.

Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre inek peyniri yüzde 9.0, tereyağı üretimi yüzde 8.4, tam yağlı süt tozu yüzde 3.1, kaymak üretimi yüzde 2.4 artarken, yağsız süt tozu yüzde 3.2, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 3.9, ayran üretimi yüzde 19.1 azaldı. (Grafik - Tablo)