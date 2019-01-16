Yoğurt ve Kuru Dutu Karıştırın, Faydası Dudak Uçuklatıyor

??İçerisinde bolca C vitamini ve demir bulunan dut kurusunu yaz kış tüketebiliyorsunuz. Aynı zamanda tek başına yediğinizde harika bir antioksidan kaynağı olan dut kurusunu yoğurtla beraber tükettiğinizde de tatlı ihtiyacınızı ve krizleriniz önleyebiliyorsunuz.

??İçerisinde bolca C vitamini ve demir bulunan dut kurusunu yaz kış tüketebiliyorsunuz. Aynı zamanda tek başına yediğinizde harika bir antioksidan kaynağı olan dut kurusunu yoğurtla beraber tükettiğinizde de tatlı ihtiyacınızı ve krizleriniz önleyebiliyorsunuz. Yoğurt ve Kuru Dutu Karıştırın, Faydası Dudak Uçuklatıyor



Organik Doğal Reçete olarak kuru dutlu yoğurdu ne zaman ve nasıl tüketmeniz gerektiğini ve 6 muhteşem etkisini ayrıntılarıyla derledik.



?1- Antioksidan Deposu:



Dutun sadece meyvesi değil yaprağı ve sapı da antioksidan açısından oldukça zengindir. Antioksidanlar serbest radikallerin hücreye verebileceği zararların önüne geçer. Üstelik dut meyvesi içerisinde Resveratrol antioksidanı bulunuyor ve bu antioksidan çeşidi nin yaşlanmayı geciktirdiği söyleniyor.



??2- Bağışıklık Sistemini Güçlendiriyor:



Vücudumuzda bulunan makrofajlar yani beyaz kan hücreleri hastalıklara karşı sürekli olarak savaş halindedirler. Bu makrofajların aktif olmasında ise dut büyük rol oynar ve içerisinde aktive etmeye yardımcı olan alkoidleri içerir. Bu özelliği sayesinde hastalıkları önler ve bağışıklık sistemimizi güçlendirir.



??3- Kansere Karşı Adeta Bir Kalkandır:



Dut kurudu uzun yıllar boyunca Çin tıbbında da kansere karşı şifa olarak kullanılmıştır. Yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda da bu çalışmaların aslında doğru olduğu görülmüştür. Sağlığınız için ideal tüketim miktarı ise her gün bir avuç kuru dut yemektir.



??4 Kan Şekerini Dengeler: ,



İçerisinde bulunan DNJ maddesi kan şekerinin kontrolünü sağlıyor ve bazı yapılan araştırmalara göre kan şekerini dengeler. Fakat diyabet hastalarının porsiyonları kontrol ettirerek tüketmesi gerekmektedir.



5- Bağırsakları Çalıştırır: Kuru dut lifli yapısı dolayısıyla bağırsakların düzenli çalışmasına da oldukça yardımcı oluyor. Buna ek olarak da kalp sağlığını koruyor ve kolesterol seviyesini dengede tutar.



6-Tatlı Krizleri İçin En Sağlıklı Çözüm



Tatlı krizleriniz geldiği zaman yağsız yoğurtla dut kurusunu karıştırın. Tatlı kriziniz bıçak gibi kesilecektir. İsterseniz sabahları kahvaltıda isterseniz ara öğünlerde isterseniz de diyet yaparken tatlı niyetine tüketebilirsiniz.

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