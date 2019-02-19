Yoğurtlu Kereviz Salatası (1 Yaş+) | İki Anne Bir Mutfak

Kereviz, antioksidan ve K vitamini yüklü güzel bir kış sebzesi, çorbası, zeytinyağlısı, etlisi yapılır evlerde.

Kereviz, antioksidan ve K vitamini yüklü güzel bir kış sebzesi, çorbası, zeytinyağlısı, etlisi yapılır evlerde. Bu salatamızsa tek başına, ekmak üstüne, köfte yanına her koşulda lezzetli, sağlıklı ve pratik, tüm aile için. Haydi Mutfağa!

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

Çocuklar Duymasın'ın Emine'si, Gerçek Hayattaki Haliyle Ağızları Açık Bıraktı

Semin Babuna'dan Şaşırtan Açıklama: Cezaevindeki Adnan Oktar Çocuklarımı Tehdit Ediyor

Deniz Seki, Tayfun Topal'la İlişkisini Bitirdiğini Açıkladı