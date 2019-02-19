Son Dakika Haberleri: Yoğurtlu Kereviz Salatası (1 Yaş+) | İki Anne Bir Mutfak

Yoğurtlu Kereviz Salatası (1 Yaş+) | İki Anne Bir Mutfak

28 dakika önce

Kereviz, antioksidan ve K vitamini yüklü güzel bir kış sebzesi, çorbası, zeytinyağlısı, etlisi yapılır evlerde.

Kereviz, antioksidan ve K vitamini yüklü güzel bir kış sebzesi, çorbası, zeytinyağlısı, etlisi yapılır evlerde. Bu salatamızsa tek başına, ekmak üstüne, köfte yanına her koşulda lezzetli, sağlıklı ve pratik, tüm aile için. Haydi Mutfağa!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:59 Kaynak: Youtube

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