Yoğurtlu Kereviz Salatası (1 Yaş+) | İki Anne Bir Mutfak
28 dakika önce
Kereviz, antioksidan ve K vitamini yüklü güzel bir kış sebzesi, çorbası, zeytinyağlısı, etlisi yapılır evlerde.
Kereviz, antioksidan ve K vitamini yüklü güzel bir kış sebzesi, çorbası, zeytinyağlısı, etlisi yapılır evlerde. Bu salatamızsa tek başına, ekmak üstüne, köfte yanına her koşulda lezzetli, sağlıklı ve pratik, tüm aile için. Haydi Mutfağa!
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:59 Kaynak: Youtube
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