Endonezya'da Ürünler Topraksız Tarımla Yetiştiriliyor - Son Dakika
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Endonezya'da Ürünler Topraksız Tarımla Yetiştiriliyor

13.08.2022 13:56
Endonezya'da Ürünler Topraksız Tarımla Yetiştiriliyor

YOGYAKARTA, 13 Ağustos (Xinhua) -- Bir tarım ülkesi olarak Endonezya, ürün yetiştiriciliğiyle ünlüdür.

YOGYAKARTA, 13 Ağustos (Xinhua) -- Bir tarım ülkesi olarak Endonezya, ürün yetiştiriciliğiyle ünlüdür. Hidroponik tarım, toprak kullanmadan besin çözeltilerinde bitki yetiştirme uygulamasını ifade eder. Yogyakarta'da işçiler hidroponik tarım uygulanan bir sebze çiftliğinde yetiştirilen marullara bakmak için çalışıyor.

Endonezya'da Ürünler Topraksız Tarımla Yetiştiriliyor

Endonezya'nın Yogyakarta şehrinin Sleman bölgesinde yer alan Kaliurang'da, bir hidroponik sebze çiftliğinde yetiştirilen marullarla ilgilenen bir işçi, 12 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)

Endonezya'da Ürünler Topraksız Tarımla Yetiştiriliyor

Endonezya'nın Yogyakarta şehrinin Sleman bölgesinde yer alan Kaliurang'da, bir hi droponik sebze çiftliğinde yetiştirilen marullarla ilgilenen bir işçi, 12 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)

Endonezya'da Ürünler Topraksız Tarımla Yetiştiriliyor

Endonezya'nın Yogyakarta şehrinin Sleman bölgesinde yer alan Kaliurang'da, bir hidroponik sebze çiftliğinde bir işçi yetiştirilen marulları kontrol ediyor, 12 Ağustos 20 22. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)

Endonezya'da Ürünler Topraksız Tarımla Yetiştiriliyor

Endonezya'nın Yogyakarta şehrinin Sleman bölgesinde yer alan Kaliurang'da, bir hidroponik sebze çiftliğinde yetiştirilen marullarla ilgilenen bir işçi, 12 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya'da Ürünler Topraksız Tarımla Yetiştiriliyor - Son Dakika

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