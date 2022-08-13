Endonezya'da Ürünler Topraksız Tarımla Yetiştiriliyor

Endonezya'nın Yogyakarta şehrinin Sleman bölgesinde yer alan Kaliurang'da, bir hidroponik sebze çiftliğinde bir işçi yetiştirilen marulları kontrol ediyor, 12 Ağustos 20 22. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)

YOGYAKARTA, 13 Ağustos (Xinhua) -- Bir tarım ülkesi olarak Endonezya, ürün yetiştiriciliğiyle ünlüdür. Hidroponik tarım, toprak kullanmadan besin çözeltilerinde bitki yetiştirme uygulamasını ifade eder. Yogyakarta'da işçiler hidroponik tarım uygulanan bir sebze çiftliğinde yetiştirilen marullara bakmak için çalışıyor.

Kaynak: Xinhua

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