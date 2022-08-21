Endonezya Sahillerinde Gökyüzünü Renklendiren Uçurtmalar - Son Dakika
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Endonezya Sahillerinde Gökyüzünü Renklendiren Uçurtmalar

21.08.2022 18:10
Endonezya Sahillerinde Gökyüzünü Renklendiren Uçurtmalar

YOGYAKARTA, 21 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta kentinin Bantul bölgesindeki Samas Plajı'nda düzenlenen bir uçurtma festiv ali sırasında insanlar büyük boyutlu uçurtmalar uçurdu.

YOGYAKARTA, 21 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta kentinin Bantul bölgesindeki Samas Plajı'nda düzenlenen bir uçurtma festiv ali sırasında insanlar büyük boyutlu uçurtmalar uçurdu. Çeşitli tem alara ve renklere sahip uçurtmalar gökyüzünde süzülürken etraftaki çok sayıda insan da fotoğraflar çekti.

Endonezya Sahillerinde Gökyüzünü Renklendiren Uçurtmalar

Endonezya'nın Yogyakarta kentindeki Samas Plajı'ndaki uçurtma festivalinde uçurtmaları izleyen bir erkek, 20 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)

Endonezya Sahillerinde Gökyüzünü Renklendiren Uçurtmalar

Endonezya'nın Yogyakarta kentindeki Samas Plajı'ndaki uçurtma festivalinde büyük bir uçurtma uçuran insanlar, 20 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)

Endonezya Sahillerinde Gökyüzünü Renklendiren Uçurtmalar

Endonezya'nın Yogyakarta kentindeki Samas Plajı'ndaki uçurtma festivalinde büyük bir uçurtma uçuran insanlar, 20 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

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