YOGYAKARTA, 21 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta kentinin Bantul bölgesindeki Samas Plajı'nda düzenlenen bir uçurtma festiv ali sırasında insanlar büyük boyutlu uçurtmalar uçurdu. Çeşitli tem alara ve renklere sahip uçurtmalar gökyüzünde süzülürken etraftaki çok sayıda insan da fotoğraflar çekti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika › Güncel › Endonezya Sahillerinde Gökyüzünü Renklendiren Uçurtmalar - Son Dakika

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