PSG'nin eski yıldızı Yohan Cabaye futbolculuk kariyerine son verdi

Fransız orta saha oyuncusu Yohan Cabaye, 35 yaşında aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı.

Emeklilik kararını sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyuran Cabaye, "17 yıl boyunca tutku ve aşkla futbol oynadım. Anılarımı asla unutmayacağım. Futbol aşkım yüzünden kabullenmek zor olsa da profesyonel kariyerime son veriyorum. Bu yolculuk sırasında bana destek olan herkese teşekkür ederim. Sizler sayesinde hayallerimin ötesine ulaştım." ifadelerini kullandı.

AVRUPA DEVLERİNİN FORMASINI GİYDİ

Cabaye, Fransa'da Lille, Paris Saint-Germain, Saint-Etienne, İngiltere'de Newcastle United, Crystal Palace ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde El Nasr formaları giymişti.

48 KEZ MİLLİ OLDU

Fransa Milli Takımı'nda 48 maça çıkıp 4 gol atan Cabaye, ülkesinde 3 lig, ikişer Fransa Kupası ve Fransa Lig Kupası zaferleri yaşamıştı.