Son Dakika Haberleri: YOİKK Fuat Oktay başkanlığında toplanacak
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YOİKK Fuat Oktay başkanlığında toplanacak

1 saat önce

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yarın toplanacak.

YOİKK Fuat Oktay başkanlığında toplanacak, System.String[]
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yarın toplanacak.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:55 
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