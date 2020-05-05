YÖK, üniversite tercihlerinde baraj puanını düşürdü, TYT sınavının süresini uzatttı - Son Dakika

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan baraj puanının 180'den 170'e çekildiğini, Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, 165 dakikaya çıkarıldığını duyurdu.

TYT SINAVINDA SÜRE UZATILDI

YÖK'ten yapılan açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık sürenin yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarıldığını açıkladı. Açıklamada ayrıca, lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanının da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildiği belirtildi.

"ÜNİVERSİTE SINAVI EN UYGUN ŞARTLARDA YAPILACAK"

Koronavirüs salgını nedeniyle sınavda alınacak tedbirlere de değinilen açıklamada, "Üniversite sınavı Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda koruyucu önlemler alınarak en uygun şartlarda yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.