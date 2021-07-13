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YÖK 2021 Raporunda Bahçeşehir Üniversitesi | BAU | Bahçeşehir Üniversitesi - Son Dakika

YÖK 2021 Raporunda Bahçeşehir Üniversitesi | BAU | Bahçeşehir Üniversitesi

13.07.2021 05:08
YÖK 2021 Raporunda Bahçeşehir Üniversitesi | BAU | Bahçeşehir Üniversitesi, System.String[]

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BAU | Bahçeşehir Üniversitesi EN SAP Giriş BAU Hakkında Üniversite Hakkında Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanının Mesajı Rektörün Mesajı Tarihçe Sayılarla Bahçeşehir Vizyon ve Misyon BAU'da Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>Spor Bilgi Edinme Mevzuat Klinik Araştırma Etik Kurulu BAU Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Kurum İç Değerlendirme Raporu Kalite Komisyonu Kararları Kurumsal Geri Bildirim Raporu İlkeler ve Politikalar Yönetim Mütevelli Heyeti Akademik Yönetim Yönetim Kurulu Senato Rektörlük Genel Sekreterlik BAU Global Eğitim Ağı (Foto Galeri) Beşiktaş Güney Kampüsü Beşiktaş Kuzey Kampüsü Galata Kampüsü Göztepe Kampüsü Future Kampüs Çatalca Kampüsü BAU Global Washington DC BAU Global Berlin BAU Global Batum Mentora Toronto Mentora College Medya Fotoğraf Galerisi Video Galeri Basın Odası Akademik Okullar Yabancı Diller Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Fakülte ve Bölümler Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Hukuk Fakültesi İletişim Fakültesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Konservatuvar Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Tıp Fakültesi Yüksek Lisans & Doktora Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim Bilimleri Lisansüstü Programları Ekonomi ve Finans Lisansüstü Programları Girişimcilik ve Pazarlama Lisansüstü Programları Hukuk Lisansüstü Programları İletişim Lisansüstü Programları İşletme Lisansüstü Programları Mühendislik Lisansüstü Programları Sağlık Lisansüstü Programları Sanat ve Tasarım Lisansüstü Programları Sosyal Bilimler Lisansüstü Programları Uluslararası Siyaset Lisansüstü Programları Yönetim Lisansüstü Programları Araştırma Merkezleri Araştırma ve Uygulama Merkezleri Uluslararası Akademik İlişkiler Araştırma Aday Öğrenci International Offices International Organization International Organization International Students International Students Erasmus & Exchange Students Erasmus & Exchange Students Öğrenci Haberler BAU Türkiye BAU Dünya Kurumsal Haberler YÖK 2021 Raporunda Bahçeşehir Üniversitesi Yüksek Öğretim Kurulu "Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2021" raporunu yayınladı. YÖK tarafından açıklanan raporda üniversitelerin başarıları hakkında çeşitli kategorilerde değerlendirmeler yapıldı. BAU bu kategorilerde üst sıralardaki yerini koruyor.

YÖK Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2021 raporuna göre BAU "Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısına Göre Vakıf Yükseköğretim Kurumları" sıralamasında 5. 589 yabancı uyruklu öğrencisiyle 1. sırada yer aldı!

BAU, "Toplam Öğrenci Sayılarına Göre Vakıf Üniversitesi Sıralamasında" beşinci sırada yer alıyor. Bu öğrencilerin 1486'sı önlisans, 19. 830'u lisans ve 5906'sı yüksek lisans öğrencisi. Böylece BAU toplamda 27. 222 öğrenci sayısıyla "En Fazla Öğrencisi Olan İlk 20 Vakıf Üniversitesi" arasında bulunuyor.

"Kütüphanelerinde Yer Alan Toplam Basılı Kitap Sayısına" göre BAU 8. sırada. "Kütüphane Harcamalarına Göre Vakıf Yükseköğretim Kurumları" sıralamasında ise 6. 384. 854'lira harcamasıyla 3. sırada bulunuyor.

İÇ KAYNAKLI AR-GE HARCAMALARINDA BAU Bahçeşehir Üniversitesi, bir diğer kategori olan "Toplam Ar-Ge Harcamaları" sıralamasında 7. Üniversite oldu. BAU'nun toplam 29. 524. 918, 2'lira olan Ar-Ge harcamasının 16. 274 847, 6'sı iç kaynaklı Ar-Ge harcaması oldu.

BAU "TÜBİTAK-ARDEB Proje Bütçesi Sıralamalarına Göre Vakıf Yükseköğretim Kurumları (2016-2020)" ve "TÜBİTAK-ARDEB Tarafından Desteklenen Proje Bütçesi Sıralamalarına Göre" kategorisinde 10. sırada yer aldı.

BAU, üniversitelerin akademik başarısını ortaya koyan URAP sıralamasına da girdi. "2019-2020 URAP Genel Puan Tablosuna Göre" ilk 13 sırada yerini aldı.

BAU DÜNYA SIRALAMALARINDAKİ YERİNİ KORUYOR Raporda dünya genelinde yapılan sıralamalara da yer verildi. Times Higher Education Dünya Sıralamaları raporunun sonuçlarına yer verilen kategoride Bahçeşehir Üniversitesi Türkiye'deki üniversiteler genelinde sıralamaya girdi.

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum YÖK 2021 Raporunda Bahçeşehir Üniversitesi | BAU | Bahçeşehir Üniversitesi - Son Dakika


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