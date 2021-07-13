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YÖK Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2021 raporuna göre BAU "Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısına Göre Vakıf Yükseköğretim Kurumları" sıralamasında 5. 589 yabancı uyruklu öğrencisiyle 1. sırada yer aldı!

BAU, "Toplam Öğrenci Sayılarına Göre Vakıf Üniversitesi Sıralamasında" beşinci sırada yer alıyor. Bu öğrencilerin 1486'sı önlisans, 19. 830'u lisans ve 5906'sı yüksek lisans öğrencisi. Böylece BAU toplamda 27. 222 öğrenci sayısıyla "En Fazla Öğrencisi Olan İlk 20 Vakıf Üniversitesi" arasında bulunuyor.

"Kütüphanelerinde Yer Alan Toplam Basılı Kitap Sayısına" göre BAU 8. sırada. "Kütüphane Harcamalarına Göre Vakıf Yükseköğretim Kurumları" sıralamasında ise 6. 384. 854'lira harcamasıyla 3. sırada bulunuyor.

İÇ KAYNAKLI AR-GE HARCAMALARINDA BAU Bahçeşehir Üniversitesi, bir diğer kategori olan "Toplam Ar-Ge Harcamaları" sıralamasında 7. Üniversite oldu. BAU'nun toplam 29. 524. 918, 2'lira olan Ar-Ge harcamasının 16. 274 847, 6'sı iç kaynaklı Ar-Ge harcaması oldu.

BAU "TÜBİTAK-ARDEB Proje Bütçesi Sıralamalarına Göre Vakıf Yükseköğretim Kurumları (2016-2020)" ve "TÜBİTAK-ARDEB Tarafından Desteklenen Proje Bütçesi Sıralamalarına Göre" kategorisinde 10. sırada yer aldı.

BAU, üniversitelerin akademik başarısını ortaya koyan URAP sıralamasına da girdi. "2019-2020 URAP Genel Puan Tablosuna Göre" ilk 13 sırada yerini aldı.

BAU DÜNYA SIRALAMALARINDAKİ YERİNİ KORUYOR Raporda dünya genelinde yapılan sıralamalara da yer verildi. Times Higher Education Dünya Sıralamaları raporunun sonuçlarına yer verilen kategoride Bahçeşehir Üniversitesi Türkiye'deki üniversiteler genelinde sıralamaya girdi.

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