Son Dakika Haberleri: YÖK 3 üniversiteye rektör adaylığı başvurusu alacak
Son Dakika Güncel YÖK 3 üniversiteye rektör adaylığı başvurusu alacak - Son Dakika

YÖK 3 üniversiteye rektör adaylığı başvurusu alacak

6 saat önce

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) Bilecik Şeyh Edebali, Hacettepe ve Selçuk üniversitelerine rektör adaylığı başvuruları, bugünden başlayarak 20 Aralık'a kadar alınacak.

YÖK 3 üniversiteye rektör adaylığı başvurusu alacak, System.String[]

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) Bilecik Şeyh Edebali, Hacettepe ve Selçuk üniversitelerine rektör adaylığı başvuruları, bugünden başlayarak 20 Aralık'a kadar alınacak.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Bilecik Şeyh Edebali, Hacettepe ve Selçuk üniversitelerine rektör ataması yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde rektör adayları için belirlenmiş şartları taşıyan adayların bugünden itibaren 20 Aralık Cuma mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuru yapmaları gerekiyor.

Yükseköğretim Kurulu, Şeyh Edebali, Bilecik, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:10 Kaynak: AA
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