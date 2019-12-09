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YÖK 3 üniversiteye rektör adaylığı başvurusu alacak
6 saat önce
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) Bilecik Şeyh Edebali, Hacettepe ve Selçuk üniversitelerine rektör adaylığı başvuruları, bugünden başlayarak 20 Aralık'a kadar alınacak.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:10 Kaynak: AA
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) Bilecik Şeyh Edebali, Hacettepe ve Selçuk üniversitelerine rektör adaylığı başvuruları, bugünden başlayarak 20 Aralık'a kadar alınacak.
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Bilecik Şeyh Edebali, Hacettepe ve Selçuk üniversitelerine rektör ataması yapılacak.
Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde rektör adayları için belirlenmiş şartları taşıyan adayların bugünden itibaren 20 Aralık Cuma mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuru yapmaları gerekiyor.
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