YÖK araştırma üniversitelerinin ihtisas alanlarını belirledi - Son Dakika

YÖK Başkanı Saraç'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, proje kapsamındaki 11 araştırma, 5 aday araştırma olmak üzere toplam 16 üniversitenin rektörleri ve ilgili rektör yardımcılarının yanı sıra TÜBİTAK Başkanı ve YÖK yetkilileri katıldı. Toplantıda, 11'inci Kalkınma Planı'nda yer alan araştırma üniversitelerinin yetkinliklerine göre öncelikli sektörlerle eşleştirilmesi" konusunda YÖK tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde alınan kararlar ilk kez kamuoyu ile paylaşılarak, bu kapsamda yapılacak atılacak adımlar ele alındı.

Kalkınma Planında yer alan tüm sektörler ve alt alanlar bir veya birden fazla üniversite ile eşleştirildi. Eşleştirilmeyen, açıkta hiçbir alan kalmadı. Bu kapsamda; Kalkınma Planında öncelikli sektörler arasında sayılan kimya, ilaç, tıbbi cihaz, elektronik, makine-elektrikli teçhizat, otomotiv, raylı sistem araçları sektörleriyle pandemi döneminde önemi bir kez daha ortaya çıkan gıda arzı güvenliği sektörü ve bu sektörler kapsamında yer alan 39 alt alan yetkinlikleri çerçevesinde üniversitelerle eşleştirildi. GTÜ'nün, 11'inci Kalkınma Planında yer alan; Kimya, Elektronik, Otomotiv ve Raylı Sistemler öncelikli alanlarında araştırma odaklı ihtisaslaşma sağlaması kararlaştırıldı.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan YÖK Başkanı Saraç, 11'inci Kalkınma Planında yer alan öncelikli tüm sektörlerin ve alt alanların bir veya birden fazla üniversitelerini yetkinlikleri ve görüşleri de alınarak YÖK tarafından eşleştirildiğini söyledi. Yapılan bu eşleştirmelerin özellikle yatırım programlarında karar alma süreçlerinde kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na iletileceğini belirtti. Böylelikle kamu kaynaklarının daha verimli ve yetkinlik esaslı harcanmasının da kolaylaşacağını söyledi. Başkan Saraç ayrıca, "Araştırma ve aday araştırma üniversitelerimizin eşleştirilen ihtisas alanlarıyla ilgili araştırma merkez, bölüm, program gibi akademik birim kurmaları ve aynı öncelikli sektör ve alandaki üniversitelerin ortak çalışmalar yapmaları teşvik edilecektir." ifadelerini kullandı.