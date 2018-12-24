Son Dakika Haberleri: Yok Artık! Cepte İnternet Paylaşımı Ücretli Oluyor

Yok Artık! Cepte İnternet Paylaşımı Ücretli Oluyor

2 saat önce

Abonelerine gönderdiği bir mesajla 15 Ocak 2019 tarihinden itibaren mobil cihazlarda internet paylaşımı için ücret alacağını açıklayan Turkcell'in bu adımını değerlendiriyoruz.

Abonelerine gönderdiği bir mesajla 15 Ocak 2019 tarihinden itibaren mobil cihazlarda internet paylaşımı için ücret alacağını açıklayan Turkcell'in bu adımını değerlendiriyoruz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:08 Kaynak: Youtube

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Genel
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