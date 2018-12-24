Yok Artık! Cepte İnternet Paylaşımı Ücretli Oluyor

Abonelerine gönderdiği bir mesajla 15 Ocak 2019 tarihinden itibaren mobil cihazlarda internet paylaşımı için ücret alacağını açıklayan Turkcell'in bu adımını değerlendiriyoruz.

Abonelerine gönderdiği bir mesajla 15 Ocak 2019 tarihinden itibaren mobil cihazlarda internet paylaşımı için ücret alacağını açıklayan Turkcell'in bu adımını değerlendiriyoruz.

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Yeni Yılda Cepten İnternet Paylaşımı Ücretli Olacak

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