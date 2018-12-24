Yok Artık! Cepte İnternet Paylaşımı Ücretli Oluyor
2 saat önce
Abonelerine gönderdiği bir mesajla 15 Ocak 2019 tarihinden itibaren mobil cihazlarda internet paylaşımı için ücret alacağını açıklayan Turkcell'in bu adımını değerlendiriyoruz.
Abonelerine gönderdiği bir mesajla 15 Ocak 2019 tarihinden itibaren mobil cihazlarda internet paylaşımı için ücret alacağını açıklayan Turkcell'in bu adımını değerlendiriyoruz.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:08 Kaynak: Youtube
Yeni Yılda Cepten İnternet Paylaşımı Ücretli Olacak
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