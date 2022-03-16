Yok artık...Çöp konteynerlerini böyle çaldı - Son Dakika
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Yok artık...Çöp konteynerlerini böyle çaldı

16.03.2022 09:28

Bursa'da 2 şüpheli şahıs; kaldırım üzerinde duran çöp kovalarını çek çek arabasına koyarak çaldı.

Bursa'da 2 şüpheli şahıs; kaldırım üzerinde duran çöp kovalarını çek çek arabasına koyarak çaldı. Bu anlar kameralara yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi'nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 2 şüpheli; etrafı kolaçan ettikten sonra kaldırım üzerinde duran çöp kovalarını çek çek arabaya koyarak çaldılar. Daha sonra şüpheliler kayıplara karışırken; bu anları güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti.

(Ali İhsan Uğur-İHA)

Yok artık...Çöp konteynerlerini böyle çaldı
Yok artık...Çöp konteynerlerini böyle çaldı
Yok artık...Çöp konteynerlerini böyle çaldı
Yok artık...Çöp konteynerlerini böyle çaldı
Yok artık...Çöp konteynerlerini böyle çaldı
Yok artık...Çöp konteynerlerini böyle çaldı
Yok artık...Çöp konteynerlerini böyle çaldı
Yok artık...Çöp konteynerlerini böyle çaldı

YORUMLAR
500
Çöp konteynerini böyle çaldı Çöp konteynerini böyle çaldı 5 YAVRU KÖPEK ÇÖP KONTEYNERİNDE ÖLÜ BULUNDU 5 YAVRU KÖPEK ÇÖP KONTEYNERİNDE ÖLÜ BULUNDU

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yok artık...Çöp konteynerlerini böyle çaldı - Son Dakika


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