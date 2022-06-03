Yok artık dedirten kavga! Yürüyen merdivenlerden yuvarlandılar ama ayrılmadılar - Son Dakika
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Yok artık dedirten kavga! Yürüyen merdivenlerden yuvarlandılar ama ayrılmadılar

03.06.2022 12:29

Üsküdar'da bulunan Ünalan metro durağında 2 yolcu arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada, iki taraf yürüyen merdivenlerde yuvarlandı. Şaşkına çeviren kavga, metro durağındaki yolcuların cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Üsküdar'da Ünalan metro durağında edinilen bilgiye göre, 2 yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kısa sürede kavgaya dönüştü. Metro durağının yürüyen merdivenlerinde devam eden kavga, ilginç görüntülere de sahne oldu.

MERDİVENLERDEN YUVARLANDI

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada iki taraf yürüyen merdivenlerde zor anlar yaşadı. Yürüyen merdivenlerde yumruk yumruğa kavga eden şahıslar, merdivenlerde yuvarlandı. İki taraf da yuvarlanmalarına rağmen kavga etmekten vazgeçmeyerek birbirlerine saldırmaya devam etti. Yürüyen merdivenlerdeki diğer yolcular ise kavga edenleri zorlukla ayırmaya çalıştı.

METRODA PES DEDİRTEN KAVGA KAMERADA

Bu kadarına da pes dedirten kavga, metro durağındaki yolcuların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki kişinin yumruk yumruğa kavga edip merdivenlerde yuvarlandığı, diğer yolcuların ise kavgayı hayretle izlediği görülüyor.

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Kaynak: İHA

Üsküdar, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yok artık dedirten kavga! Yürüyen merdivenlerden yuvarlandılar ama ayrılmadılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yok artık dedirten kavga! Yürüyen merdivenlerden yuvarlandılar ama ayrılmadılar - Son Dakika
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