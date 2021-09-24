Yok artık dedirten olay! Marketten aldığı ekmeğin içinden sinek çıkınca şikayetçi oldu - Son Dakika

Muratlı ilçesinin Kazımdirik-Turan Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir hipermarkette meydana gelen olayda, hipermarketten alışveriş yapan vatandaşın aldığı ekmeğin içerisinden sinek çıktı.

EKMEK NUMUNE OLARAK SAKLANDI

Zabıta Müdürlüğü'ne şikayette bulunan ve isminin açıklanmasını istemeyen vatandaş, yetkililerin bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini kaydetti. Zabıta Müdürü Tolga Ekim ise şikayete İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bakacağını belirtirken, ekmeğin numune olarak sakladığı öğrenildi. İhbar üzerine yetkililerin başlattığı inceleme sürüyor.