Son Dakika Haberleri: Yok artık Falcao! Günde 6 saat çalışıyor...
Son Dakika Spor Yok artık Falcao! Günde 6 saat çalışıyor... - Son Dakika Spor

Yok artık Falcao! Günde 6 saat çalışıyor...

6 saat önce

Galatasaray'a transferi dünya çapında olay yarattı.

Yok artık Falcao! Günde 6 saat çalışıyor..., System.String[]

Galatasaray'a transferi dünya çapında olay yarattı. İstanbul'a geliş ve Sarı- Kırmızılı kulübe imza atış görüntüleri milyonlarca defa izlendi. Transfer süreci uzadığı için sezon başında iyi bir hazırlık dönemi geçiremedi. Buna rağmen taraftarın sevgisine karşılık verebilmek amacıyla sahaya erken çıktı ve kendisini çok zorlayınca sakatlandı.


Falcao, 1 Ekim'deki PSG maçından bu yana formasından uzak. Ancak artık bir an önce geri dönmek istiyor. Tedavi süresince sosyal medya paylaşımı bile yapmadı. İstanbul'a döndüğünden beri tesislere en erken o geliyor, en geç o çıkıyor.


Her gün 6 saat çalışıyor


Günde 6 saat çalışma yapan Falcao, bir an önce formasına kavuşmanın hayalini kuruyor. Hocası Fatih Terim ise Kolombiyalı golcüyü en verimli şekilde kullanmak için, yüzde 100 hazır olmadan sahaya sürme fikrine karşı.


Her şeye rağmen 33 yaşındaki futbolcunun, hafta sonundaki Alanyaspor maçının kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor. Süre alıp almayacağına ise doktorlarla yapılacak görüşmeden sonra karar verilecek.


Galatasaray, İstanbul, Falcao, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 08:15 
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