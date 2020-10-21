Yürüyüşün ardından bisikletini bu şekilde buldu - Son Dakika

Yürüyüşün ardından bisikletini bu şekilde buldu
21.10.2020 09:01
Bursa'da yaşanan hırsızlık bu kadarına da pes dedirtti.
Bursa'da yaşanan hırsızlık bu kadarına da pes dedirtti. Hırsızlar, kilidini kıramadıkları bisikletin sadece tekerini geride bırakıp kayıplara karıştı.
Doğa yürüyüşüne katılmak için pazar sabahı bisikletiyle Yıldırım Duaçınarı Mahallesi'nden yola çıkan Ö.B., bisikletini Nilüfer metro istasyonundaki bisiklet parkına kilitledi. Nilüfer Belediyesi'nin tertip ettiği yoğa yürüyüşüne katılan Ö.B., akşam saatlerinde döndüğünde gözlerine inanamadı. Bisikletinden geriye sadece tekeri kalmıştı. Kilidi kıramayan hırsızın, bisikletin tekerini sökerek çaldığını anlayan Ö.B., hemen 155'i arayarak şikayetçi oldu. Polis olayla alakalı tahkikat başlattı.
(İHA)
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