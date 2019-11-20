Yok artık LeBron James! 30 takımın tümüne triple-double...

Lakers, yıldız oyuncusu LeBron James'in "triple-double" yaptığı maçta Thunder'ı 112-107'lik skorla geçti ve Batı Konferansı'nda 11. galibiyetine ulaşarak liderliğini sürdürdü.



Lakers'ta karşılaşmayı 25 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle tamamlayan LeBron James, NBA'de yer alan 30 takımın tümüne triple-double yapan ilk oyuncu olarak tarihe adını yazdırdı.



Anthony Davis 34 sayı ve 7 ribaunt, Kentavious Caldwell-Pope 13 sayıyla skora destek oldu.



Bu sezon 8'inci kez kaybeden Thunder'da Dennis Schroder 31, Danilo Gallinari 25 sayı, Nerlens Noel ise 15 sayı ve 8 ribaunt üretti.



- Warriors 7 maç sonra kazandı



Bu sezona kötü başlayarak Batı Konferansı'nda son sırada yer alan Golden State Wariors, konuk olduğu Memphis Grizzlies'i 114-95 mağlup ederek 7 maç sonra yeniden kazandı.



Sezonun 3. galibiyetine ulaşan Warriors'ta Alec Burks 29 sayı ve 8 ribaunt, Glenn Robinson 20, Eric Paschall ve Marquese Chriss 17'şer sayı, Draymond Green ise 8 sayı, 10 ribaunt ve 11 asistle oynadı.



Bu sezon 9. kez yenilen 5 galibiyetli Grizzlies'ta Ja Morant 20, Dillon Brooks 18, Brandon Clarke 17 sayı üretirken, Jae Crowder 15 sayı ve 11 ribaunt ile "double-double" yaptı.



Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...



Memphis Grizzlies-Golden State Warriors: 95-114



New Orleans Pelicans- Portland Trail Blazers: 115-104



Sacramento Kings- Phoenix Suns: 120-116



Los Angeles Lakers- Oklahoma City Thunder: 112-107

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